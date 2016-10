TNT-Serie 09:10 bis 10:05 Krimiserie Quincy Dem ersten Anschein nach USA 1976 Merken Obwohl bei dem Tod einer Autorin zunächst alles auf natürliche Ursachen hinweist, ist Quincy misstrauisch und ordnet die Obduktion ihrer Leiche an. Wie sich herausstellt, starb sie während der Recherchen zu ihrem nächsten Buch, dessen brisanter Inhalt das Leben einiger Leute ruinieren könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy) John S. Ragin (Dr. Astin) Joseph Roman (Sgt. Brill) Robert Ito (Sam) Garry Walberg (Lt. Monahan) Carol Lynley (Lynn Detweiler) Val Bisoglio (Danny) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Steven Hilliard Stern Drehbuch: Michael Kozoll, Richard Powell Kamera: Ben Colman Musik: Stu Phillips Altersempfehlung: ab 12