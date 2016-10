TNT-Serie 07:10 bis 07:55 Serien Reign Der protestantische Prinz USA 2014 16:9 Merken Francis junge Schwester Claude stattet dem Hof überraschend einen Besuch ab und quält ihre Mutter, die immer wieder von Geistererscheinungen heimgesucht wird. Narcisse fordert indes Francis dazu auf, einen Erlass zu unterschreiben, der jeden Mann in Frankreich dazu zwingen würde, seinen Glauben offen zu bekennen. Im Gegensatz zu Lola weiß Mary nichts vom fiesen Treiben des Lords. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Queen Mary Stuart) Megan Follows (Queen Catherine) Torrance Coombs (Sebastian) Toby Regbo (King Francis) Celina Sinden (Lady Greer) Caitlin Stasey (Lady Kenna) Anna Popplewell (Lady Lola) Originaltitel: Reign Regie: Deborah Chow Drehbuch: Drew Lindo, Wendy Riss Gatsiounis Kamera: Mark Willis

