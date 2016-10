TNT-Serie 11:40 bis 12:25 Serien McLeods Töchter Schlag auf Schlag AUS 2007 16:9 Merken Als Ashleigh erneut versucht, die Bewohner der Farm in die Pfanne zu hauen, überspannt sie den Bogen: Sie zwingt den verarmten Farmer Sam Nungent, die trächtigen Kühe von Drover's Run zu stehlen. In der Tat stellt die Bank infolgedessen die Kredite für die Farm ein, das gesamte Hab und Gut der Farm fällt der Bank zu. Bryce weiß, dass er bald sterben wird, und macht seinem Sohn ein Geständnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Michala Banas (Kate Manfredi) Gillian Alexy (Tayler Geddes) Dustin Clare (Riley) Abi Tucker (Grace Kingston McLeod) Matt Passmore (Marcus Turner) Luke Jacobz (Patrick Brewer) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Grant Brown Drehbuch: Posie Graeme-Evans, Caroline Stanton, Alexa Wyatt Kamera: Henry Pierce Musik: Alastair Ford