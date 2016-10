TNT-Serie 03:10 bis 03:55 Krimiserie The Closer Tödlicher Luxus USA 2005 16:9 Merken Brenda untersucht die ungewöhnlichen Todesumstände des Supermodels Heather Treman, die die Ehefrau des bekannten Fernsehstars Dean Treman war. Um Zeugen zu befragen und ersten Spuren nachzugehen, fährt Brenda mit dem Auto durch die Metropole und beweist dabei, dass sie keinerlei Orientierungssinn besitzt. Zudem trifft sich die Ermittlerin mit ihrem Exfreund Fritz und bittet ihn um einen Gefallen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Johnson) J.K. Simmons (Will Pope) Corey Reynolds (David Gabriel) Robert Gossett (Captain Taylor) G.W. Bailey (Detective Lt. Provenza) Anthony John Denison (Lieutenant Andy Flynn) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Originaltitel: The Closer Regie: Michael M. Robin Drehbuch: James Duff Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine

