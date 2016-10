TNT-Serie 23:25 bis 00:10 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 59 Kleine Morde unter Freunden USA 2012 16:9 Merken Garretts Gerichtsverhandlung steht bevor und in der Stadt wimmelt es plötzlich vor Reportern, die sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen wollen. Emily ist entsetzt, als Aria, Spencer und Hanna behaupten, Paige könne "A" sein und beschließt, auf Abstand zu ihren Freundinnen zu gehen. "A" nutzt die angespannte Stimmung zwischen den vier Mädchen aus und treibt das teuflische Spiel weiter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Ron Lagomarsino Drehbuch: I. Marlene King, Sara Shepard Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby