TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 58 Weiblich, ledig, ängstlich, sucht... USA 2012 16:9 Emilys Beziehung mit Paige war zwar nicht immer einfach, doch langsam so glaubt sie wendet sich alles zum Guten. Natürlich gefällt es ihr da wenig, dass Spencer plötzlich behauptet, Paige habe eine gemeinsame Vergangenheit mit Alison. Aria glaubt indes, dass sie Ezra helfen kann, seine schwierige Vergangenheit hinter sich zu lassen. Doch hat sie sich damit vielleicht zu viel zugemutet? Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Joanna Kerns Drehbuch: Oliver Goldstick, Maya Goldsmith Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12