TNT-Serie 17:10 bis 17:55 Krimiserie Major Crimes Der Sohn der Richterin USA 2015 16:9 Die Ermittler untersuchen den Mord am Sohn einer Richterin, die dafür bekannt ist, besonders hart mit Verbrechern umzugehen. Fieberhaft arbeiten sich die Beamten durch den Stapel an Prozessakten, an dem die Richterin im Moment sitzt. Flynn findet bei seiner Suche nach Alices Schwester Paloma etwas heraus, das ihren Bruder Gus zu einer schwierigen Entscheidung zwingt. Schauspieler: Mary McDonnell (Capt. Sharon Raydor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Michael Tao) Raymond Cruz (Det. Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Graham Patrick Martin (Rusty Beck) Originaltitel: Major Crimes Regie: Michael M. Robin Drehbuch: Kendall Sherwood Kamera: Kenneth Zunder