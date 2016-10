TNT-Serie 10:45 bis 11:35 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Sport und Mord USA 1989 Merken Jessicas Neffe Johnny Eaton und seinem Freund Charly Holcomb bietet sich die Chance, in die erste Baseball-Liga aufzusteigen. Doch ihre ehrgeizigen Pläne werden vom Tod der Sportjournalistin Loretta Lee überschattet. Charly soll der Letzte gewesen sein, der sie lebend gesehen hat, und gilt somit als Hauptverdächtiger. Jessica beschließt, den Fall aufzuklären. Schon bald stellt sich heraus, dass Loretta Lee dem Vereinsvorstand ein Dorn im Auge war ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Todd Bryant (Johnny Eaton) Bernie Casey (Doc Evans) Tim Dunigan (Charley Holcomb) Vince Edwards (Harry Dial) Shea Farrell (Pete Briggs) Terri Garber (Loretta Lee) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Seymour Robbie Drehbuch: Donald Ross Kamera: John Elsenbach Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 12