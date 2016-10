TNT-Serie 23:20 bis 00:20 Fantasyserie Game Of Thrones - Season 6 Eidbrecher USA, GB 2016 16:9 Merken Bran muss erkennen, dass sein Vater nicht so ehrenvoll war, wie er immer gedacht hatte. In Meereen erfahren Varys, Tyrion, Missandei und Grauer Wurm indes, warum es bislang unmöglich war, die Stadt unter Kontrolle zu bringen. Daenerys wird derweil zu den anderen Witwen der Khals nach Vaes Dothrak gebracht. Und Lord Umber hat ein besonderes Geschenk für Ramsay: Osha und Rickon Stark. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alfie Allen (Theon Greyjoy) Jacob Anderson (Grey Worm) Pilou Asbæk (Euron Greyjoy) Roger Ashton-Griffiths (Mace Tyrell) Rebecca Benson (Talla Tarly) Hafþór Júlíus Björnsson (Gregor Clegane) David Bradley (Walder Frey) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Daniel Sackheim Drehbuch: George R.R. Martin, David Benioff, D.B. Weiss Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16