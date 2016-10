TNT-Serie 22:35 bis 23:20 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Geiselnahme USA 2005 16:9 Merken Noch bevor Jordan und Garret mit der Autopsie an dem Bodyguard Alberto Guzman anfangen können, taucht dessen Chef Danny Artega auf und verlangt, ihm die Leiche sofort auszuhändigen. Den Pathologen bleibt keine Wahl, da Artegas Vater der Konsul der Dominikanischen Republik ist und er somit über alle nötigen Papiere verfügt. Umso größer der Schock bei Jordan, als kurz darauf Guzmans Witwe Nicole erscheint und behauptet, ihr Mann sei von Danny Artega ermordet worden. Jordan würde zu gern etwas unternehmen, aber Artega hat diplomatische Immunität. Um den Mörder ihres Mannes trotzdem zur Rechenschaft zu ziehen, bringt Nicole daraufhin Artega und Jordan in ihre Gewalt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woodrow Hoyt) Susan Gibney (Renee Walcott) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Michael Gershman Drehbuch: Aron Eli Coleite Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin