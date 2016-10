TNT-Serie 22:35 bis 23:20 Krimiserie Crossing Jordan Geiselnahme USA 2005 16:9 Merken Als Jordan gerade eine Autopsie an einem Toten vornehmen möchte, taucht plötzlich der Sohn eines hochrangigen Diplomaten der Dominikanischen Republik auf und verlangt, den Mann auszuhändigen und nach San Juan zu überstellen. Jordan wittert, dass etwas an der Geschichte faul sein muss, und behält recht. Lily ist indes fest entschlossen, Rache an dem Mörder ihrer Mutter zu nehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woodrow Hoyt) Susan Gibney (Renee Walcott) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Michael Gershman Drehbuch: Aron Eli Coleite Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin