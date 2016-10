TNT-Serie 18:40 bis 19:30 Jugendserie O.C., California Abschied USA 2004 Merken Als Ryan erfährt, dass Theresa in Newport Beach bleiben will, freut er sich und will ihr helfen, einen Job sowie eine Wohnung zu finden. Julie und Luke haben immer noch eine Affäre, doch ihr Geheimnis gerät in Gefahr, bald aufzufliegen, denn Jimmy hat die beiden miteinander beobachtet. Anna kündigt an, dass sie nach Pittsburgh zurückziehen werde, woraufhin Seth glaubt, dass das seine Schuld sei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mischa Barton (Marissa Cooper) Adam Brody (Seth Cohen) Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Tate Donovan (Jimmy Cooper) Chris Carmack (Luke Ward) Alan Dale (Caleb Nichol) Originaltitel: The O.C. Regie: Patrick Norris Drehbuch: Josh Schwartz Kamera: Jamie Barber Musik: Christopher Tyng