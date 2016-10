TNT-Serie 14:45 bis 15:35 Actionserie Arrow Die Rückkehr USA 2012 16:9 Merken Der Milliardärssohn Oliver Queen hat als Einziger ein Schiffsunglück überlebt und strandet auf einer einsamen Insel. Als er fünf Jahre später von Fischern gefunden wird und wieder in sein altes Leben zurückkehren kann, ist Oliver ein anderer Mensch. Während er tagsüber weiterhin den verwöhnten Sohn gibt, kämpft er nachts mit Pfeil und Bogen gegen Korruption und Verbrechen in seiner Heimatstadt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen) Katie Cassidy (Dinah "Laurel" Lance) Colin Donnell (Tommy Merlyn) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Dearden ?Speedy? Queen) Susanna Thompson (Moira Dearden Queen) Paul Blackthorne (Detective Quentin Lance) Originaltitel: Arrow Regie: David Nutter Drehbuch: Marc Guggenheim, Andrew Kreisberg Kamera: Glen Winter Musik: Blake Neely