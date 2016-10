TNT-Serie 10:45 bis 11:35 Arztserie Grey's Anatomy Ein Schritt zu weit USA 2012 16:9 Merken Meredith kehrt für einen Tag in die Neuro zurück und assistiert Derek und Lexie bei einer OP. Als Derek in eine andere OP gerufen wird, entscheiden die beiden eigenständig, einen Tumor herauszuholen. Der Eingriff geht schief und Derek übernimmt die Verantwortung. Cristina vermutet, dass Owen ein Verhältnis hat und stellt ihn zur Rede. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Eric Dane (Dr. Mark Sloan) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Edward Ornelas Drehbuch: William Harper Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux