TNT-Serie 06:50 bis 07:40 Serien McLeods Töchter Mut der Verzweiflung AUS 2007 16:9 Tayler hat Mitleid mit Rose, die immer noch im Rollstuhl sitzt, und kauft ihr daher auf dem Flohmarkt einen Teddy. Erst zuhause entdeckt sie, dass in dem Bär Schmuck versteckt war und beschließt - entgegen Patricks Ratschlag - nicht zur Polizei zu gehen und alles zu behalten. Die Diebe, die den Schmuck in dem Teddy versteckt haben, schrecken jedoch vor nichts zurück, um an die Beute zu kommen. Schauspieler: Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Michala Banas (Kate Manfredi) Gillian Alexy (Tayler Geddes) Dustin Clare (Riley) Abi Tucker (Grace Kingston McLeod) Matt Passmore (Marcus Turner) Luke Jacobz (Patrick Brewer) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Declan Eames Drehbuch: Christine McCourt Kamera: László Baranyai Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12