National Geographic 01:55 bis 02:40 Dokumentation Ultimate Airport Dubai USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Zollbeamte Hassan erwischt erneut einen Betrüger auf frischer Tat: Der Schmuggler hatte 2.000 Ampullen mit illegalen Medikamenten in seinem Gepäck versteckt. Nizel ist hingegen unter massivem Zeitdruck, während sie eine Bargeldlieferung in Höhe von zwanzig Millionen Dollar zum Londoner Heathrow Airport vorbereitet. Myles bekommt derweil Besuch von einem der mächtigsten Männer Dubais: Scheich Ahmed Al Maktoum, der Besitzer des Dubai International Airports, trifft zur Kontrolle im neuen Terminal D ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ultimate Airport Dubai