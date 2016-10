National Geographic 20:10 bis 21:00 Dokumentation Virgin Galactic USA 2012 2016-10-20 08:20 Stereo 16:9 HDTV Merken In der Wüste von Kalifornien nimmt unter größter Geheimhaltung das erste Weltraum-Tourismusprogramm Gestalt an: Unternehmer und Milliardär Richard Branson hat mit dem führenden Luft- und Raumfahrtingenieur Burt Rutan mit dem Aufbau eines privaten Weltraumbahnhofs samt Raumschiffen begonnen. Der Clou ihres Plans: Statt teurer Raketen zu verwenden, reist ihre Raumfähre "SpaceShip Two" huckepack auf dem Trägerflugzeug "White Knight Two". In einer Höhe von 15.000 Metern wird die Fähre vom Mutterschiff abgekoppelt und zündet ihren eigenen Raketenantrieb, mit dem sie in eine Erdumlaufbahn in 120 Kilometern Höhe gelangt. Jeweils sechs Passagiere können an Bord des "SpaceShip Two" den einzigartigen Ausblick über unseren Heimatplaneten genießen. Doch bis es so weit ist, müssen die Ingenieure noch einige technische Hindernisse aus dem Weg räumen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Virgin Galactic