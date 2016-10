National Geographic 13:15 bis 14:05 Dokumentation Evolution der Technik Vom Mühlrad zum Mega-Jet USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Josh Klein verfolgt in dieser Folge den steinigen und gewundenen Weg, der von den Wasserrädern des Mittelalters bis zur hochmodernen Boeing 777 führt. Die spannende Reise durch die Technikgeschichte führt ihn zunächst in Klöster, die dank der Leistung von Wasserrädern zu regelrechten kleinen "Fabriken" wurden - denn mittels der unerschöpflichen Wasserkraft ließen sich etwa Öl- oder Getreidemühlen im großen Stil betreiben. Von den sprudelnden Einnahmen der Klöster profitierte die Kirche, die diese Überschüsse in den Bau prachtvoller Kathedralen investierte. Von der Erfindung des Uhrwerks, das in Kathedralen und Kirchen zum Einsatz kam, führt die Technikgeschichte über mehrere Stationen bis zur Fließbandfertigung, ohne die ein hochkomplexes Flugzeug wie die Boeing gar nicht gefertigt werden könnte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Link Regie: Stuart Elliott Drehbuch: Lucy Haken