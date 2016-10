Disney XD 02:20 bis 02:40 Jugendserie Mighty Med - Wir heilen Helden Folge: 17 Negative Energie USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken An der Logan High herrscht schlechte Stimmung. Kaz vermutet daher, dass sich Dr. Wrath als Vertretungslehrer getarnt in die Schule eingeschlichen hat. Denn dieser Schurke ernährt sich von negativer Energie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Steven Perry (Kaz) Jake Short (Oliver) Paris MaryJo Berelc (Skylar Storm) Devan Leos (Alan Diaz) Tiphani Abney (Messmera) Dirk Ellis (Dr. Wrath) Carly Hollas (Solar Flare) Originaltitel: Mighty Med Regie: Danny J. Boyle Drehbuch: David Feldstein Musik: David Feldstein

