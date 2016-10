Disney XD 18:05 bis 18:25 Comedyserie Pair of Kings - Die Königsbrüder Brady's Samurai-Date USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Brady und Boomer begegnen den Nanjus, einer Mädchengang, die tief im Dschungel lebt. Brady und Nanju-Anführerin Sabrina haben ein gemeinsames Date. Doch Sabrina hegt einen Groll gegen Mikayla, der auf die gemeinsame Zeit in der Kampf-Schule zurückgeht. Sie sperrt Brady ein, um Mikayla zu einem Kampf zu zwingen. Mikayla besiegt Sabrina und Brady wird befreit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mitchel Musso (Brady) Larramie 'Doc' Shaw (Boomer) Kelsey Chow (Mikayla) Geno Segers (Mason) Ryan Ochoa (Lanny) Originaltitel: Pair of Kings Regie: David Kendall Drehbuch: Matt Wickline Kamera: John Simmons Musik: Jamie Dunlap Altersempfehlung: ab 6