Disney XD 05:30 bis 05:55 Comedyserie Pair of Kings - Die Königsbrüder Der schlafende Ninja USA 2011 Stereo Dolby 16:9 HDTV Weil Brady Boomer nachts im Schlaf ständig als Ninja angreift, beschließt Boomer auszuziehen. Seine Vermieterin ist ein Tarantula-Mensch. Sie versklavt Mason und hetzt ihn gegen Brady und Boomer auf. Boomer begreift, dass ihre einzige Chance darin besteht, Brady zum Schlafen zu bringen, damit er wieder zum Ninja wird und Mason angreift. Schauspieler: Mitchel Musso (Brady) Larramie "Doc" Shaw (Boomer) Kelsey Chow (Mikayla) Geno Segers (Mason) Ryan Ochoa (Lanny) Edi Patterson (Charlotte) Originaltitel: Pair of Kings Regie: Victor Gonzales Drehbuch: Sean William Cunningham, Marc Dworkin Kamera: John Simmons Musik: Jamie Dunlap Altersempfehlung: ab 6