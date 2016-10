Disney XD 03:45 bis 04:05 Trickserie Phineas und Ferb Das doppelte Schnabeltier / Super-Norm USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Doofenschmirtz verwandelt sich selbst in ein Schnabeltier, um ebenbürtig gegen Perry kämpfen zu können. (b) Um den abwesenden Doofenschmirtz zu beeindrucken, macht sich Norm zu einer Superwaffe und will die Tristate-Area einnehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Robert F Hughes, Jay Lender, Dan Povenmire Drehbuch: Aliki Theofilo. G., J.G. Orrantia, John Mathot, Bernie Petterson, Mike Diederich, Jeff "Swampy" Mars Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 416 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 211 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 146 Min. Jazzopen Stuttgart 2015

Musik

3sat 02:35 bis 04:00

Seit 81 Min.