Disney XD 20:15 bis 20:35 Trickserie Phineas und Ferb Wo ist Perry? USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Phineas, Ferb und deren Freunde versuchen Perry in Afrika zu finden, während Perry damit beschäftigt ist, den fiesen Carl aufzuhalten. Inzwischen hat Candace beschlossen, mit den Affen zu leben, da sie denkt, Jeremy hätte mit ihr Schluss gemacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Jay Lender, Robert F Hughes Drehbuch: Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire Altersempfehlung: ab 6