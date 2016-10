Disney XD 19:30 bis 19:50 Trickserie Coop gegen Kat Schaukelstuhl gegen Kat / Nie wieder Fischie-Happen! CDN 2008 Stereo 16:9 Merken (a) Die agilen Großeltern sind zu Besuch. Dad schenkt seinen Eltern Schaukelstühle. Coop entdeckt, dass die Schaukler sich gut als Katzen-Schwanz-Quetscher eignen. Nachdem er das ganze Haus mit Schaukelgeräten ausgestattet hat, beschließt Kat, die Schaukelstuhl-Fabrik ins All zu schießen.(b) Das Geheimrezept für Fischie-Happen ist verloren gegangen. Um Kat zu ärgern, kauft Coop den allerletzten Sack der Leckerlis. Nun muss er sich vor Kat umso mehr in Acht nehmen, kann nicht mal mehr schlafen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erin Mathews (Coop Burtonburger) Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier Drehbuch: Adrian Vershinin, Kirk E. Paul, Shelley Hoffman, Robert Pincombe, Vito Viscomi Musik: Hal Beckett Altersempfehlung: ab 6