Disney XD 07:40 bis 08:00 Trickserie Star Wars: Die Abenteuer der Freemaker Der Erbauer von Zoh USA 2016 Dolby 16:9 HDTV Merken Die Freemaker reisen nach Zoh, wo sie auf Jek-14 treffen, welcher Rowan beibringt mit Hilfe der Macht zu bauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures Regie: Per Düring Risager Drehbuch: James Bates Altersempfehlung: ab 6

