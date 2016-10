Disney XD 05:35 bis 05:55 Trickserie Randy Cunningham: Der Ninja aus der 9. Klasse Das Maskottchen / Flucht aus Scrap City USA, GB, IRL 2013 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Als Howard das neue Schulmaskottchen wird, merkt Randy schnell, dass es nicht immer lustig ist der beste Freund des kostümierten Helden der Norrisville High zu sein. (b) Ein Kampfunfall schleudert McFist und den Ninja in den gefährlichsten Ort in Norrisville. Ninja und McFist müssen zusammenarbeiten, da sie nur so eine Chance haben, den skrupellosen Robotern von Scrap City zu entfliehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Randy Cunningham 9th Grade Ninja Altersempfehlung: ab 6