Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Randy Cunningham: Der Ninja aus der 9. Klasse Weltraum-Kumpel / Die Computer-Falle USA, GB, IRL 2013 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Randy vergisst Howards Geburtstag und will dies wieder gut machen. Versehentlich schießt er seinen Freund mit einem Raumschiff ins Weltall und zu allem Überfluss ist auch noch ein Killer-Roboter an Bord. (b) Dank Randy und Howard wird Direktor Slimovitz gefeuert. Doch nun übernimmt ein Computerprogramm seine Stelle und hält die Schüler in einer simulierten Welt fest, in der man gezwungen wird, zu lernen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Randy Cunningham 9th Grade Ninja Altersempfehlung: ab 6