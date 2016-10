Disney XD 20:15 bis 20:35 Trickserie Phineas und Ferb Danville im Dunkeln / Der Tag zuvor USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Einer der Inatoren von Doofenschmirtz verursacht einen Stromausfall in ganz Danville. Die Jungs bauen eine neue Maschine, aber Candace kann nicht sehen, was es ist, da die Batterien der Taschenlampe zu schwach sind. (b) Ferb möchte gerne wissen, was seine Freunde gestern erlebt haben, als er und Perry im Debattier-Camp waren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Dan Povenmire, Jeff 'Swampy' Marsh Altersempfehlung: ab 6