Disney XD 19:30 bis 19:50 Trickserie Coop gegen Kat Coop als Butler / Der unsichtbare Kat CDN 2010 Stereo 16:9 (1)Weil Dennis in einem Dimensionsloch gefangen ist, muss Coop Kat komplett bedienen, weil Kat sonst droht, die Fernbedienung für das Portal zu zerstören. Erst als Coop umgekehrt Kat droht, ihn beim Katzenherrscher anzuschwärzen, scheint sich die Situation zu entspannen...(2) Kat hat ein Unsichtbarkeits-Spray erfunden und wendet es ausgerechnet dann an sich an, als Mrs. Braningan (mit erwidertem Interesse an Dad) und Fiona zum Abendessen kommen. Erst als Coop und Fiona auch unsichtbar werden, können sie Kat in seine Schranken weisen. Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier Drehbuch: Shelley Hoffman, Robert Pincombe Musik: Hal Beckett Altersempfehlung: ab 6