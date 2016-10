Disney XD 15:15 bis 15:35 Trickserie Coop gegen Kat Skateboard-Kat / Der Schatz der Sierra Munson CDN 2011 Stereo 16:9 Merken Man nehme eine Katze von einem anderen Planeten und einen zehn Jahre alten Jungen und man bekommt: Coop gegen Kat, eine genial-witzige Comedy ! Als Coops kleine Schwester Millie eines Tages eine Streunerkatze mit nach Hause bringt, verkompliziert sich Coops Leben schlagartig. Coop weiß, dass die Katze namens Kat versucht sein Leben zu ruinieren, aber niemand will ihm glauben. Für seine Familie ist Kat nur ein süßes Kätzchen...Kat hingegen beschuldigt Coop, der Grund dafür zu sein, dass er auf der Erde gelandet ist und brütet einen verrückten Plan nach dem anderen aus, um Coop zu eliminieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier Drehbuch: Shelley Hoffman, Robert Pincombe Altersempfehlung: ab 6