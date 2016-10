Disney XD 07:25 bis 07:35 Trickserie Phineas und Ferb Mein Bruder, das Alien USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Phineas, Ferb und Candace sehen sich den Invasion der Aliens-Marathon an. Am nächsten Tag kommt Candace der Verdacht, dass Ferb ein Alien sei - er erfüllt alle drei Kriterien, die dafür sprechen. Als sie Phineas davon überzeugen will, stellt sich heraus, dass es nur eine Verwechslung ist. Die beiden Jungs haben das Raumschiff eines echten Aliens repariert. Bevor Candace ihre Brüder auffliegen lassen kann, verschwinden alle Beweise durch Doofenschmirtz neueste Erfindung, die danach von Agent P. unschädlich gemacht wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire Altersempfehlung: ab 6