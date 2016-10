Disney XD 03:15 bis 03:35 Trickserie Coop gegen Kat Mr. Kätzchen / Totaler Rücktausch CDN 2010 Stereo 16:9 Merken Der Sohn des Katzenherrschers besucht die Erde. Kat soll ihn zurückschicken, aber der ,Kleine' ist nicht nur widerspenstig, sondern auch hoch gefährlich. (2) Coop und Dennis entdecken Kats Technik- und Waffensammlung und wollen sie von der Müllabfuhr entsorgen lassen. Dummerweise reißt sich Dad alles unter den Nagel und veranstaltet damit eine große Tauschparty. So kommen all die tödlichen Waffen in die Hände der ahnungslosen Bürger. Auch Harley und Leon werden fündig. Sie bauen sich damit einen Kampfroboter zusammen, um im großen Demolition-Derby anzutreten. Der Sohn des Katzenherrschers besucht die Erde. Kat soll ihn zurückschicken, aber der ,Kleine' ist nicht nur widerspenstig, sondern auch hoch gefährlich. Coop und Dennis müssen schließlich sogar mit Kat zusammenarbeiten, um den wütenden Teenie in seiner Weltraumkapsel zurückzuschicken. (2) Coop und Dennis entdecken Kats Technik- und Waffensammlung und wollen sie von der Müllabfuhr entsorgen lassen. Dummerweise reißt sich Dad alles unter den Nagel und veranstaltet damit eine große Tauschparty. So kommen all die tödlichen Waffen in die Hände der ahnungslosen Bürger. Auch Harley und Leon werden fündig. Sie bauen sich damit einen Kampfroboter zusammen, um im großen Demolition-Derby anzutreten. Können Coop und Dennis mit ihrem ,Betty Beep-Beep¬- Auto-Roboter die beiden aufhalten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier Drehbuch: Shelley Hoffman, Robert Pincombe, Louise Moon, Robert Pincombe Musik: Hal Beckett Altersempfehlung: ab 6

