Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Randy Cunningham: Der Ninja aus der 9. Klasse Wie alles begann / Viel Geld für Nichts USA, GB, IRL 2013 Dolby 16:9 HDTV (a) Howard ist neu in Norrisville. Der sechsjährige Randy versucht, ihn zu überzeugen, dass es einen Ninja in der Stadt gibt. (b) Ohne es zu wissen, verkaufen Randy und Howard gebrauchte Ninja-Waffen an Viceroy, der die Waffen benutzt um den ultimativen Gegner des Ninjas zu erschaffen. Originaltitel: Randy Cunningham 9th Grade Ninja Altersempfehlung: ab 6