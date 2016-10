Disney XD 21:10 bis 21:30 Trickserie Paket von X Die Alien-Babys / CuRT trifft BuRT USA 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Dan versucht vorzutäuschen, dass er krank ist, indem er Alien-Minybonbons isst, die Bauchschmerzen verursachen. Unglücklicherweise wachsen die Bonbons zu Alien-Babys heran, die sämtliches Eisen in Iron Bay vertilgen. (b) Dan bekommt einen neuen Roboter-Assistenten namens BuRT, ganz zu CuRTs Leidwesen. Doch als Copernicus die Kontrolle über BuRT erlangt, ist es CuRT, der Dan und seine Freunde vor dem sicheren Tod bewahrt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Packages From Planet X Regie: Rob Boutilier, Josh Mepham, James Wootton