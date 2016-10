Disney XD 19:10 bis 19:30 Trickserie Coop gegen Kat Folge: 36 Beißer XXL / Der Botty-guard CDN 2010 Stereo 16:9 Merken (1)Kat erfindet ein Gerät, das Dinge wachsen lässt. Beißer verschluckt es und wird immer größer. Coop und Dennis werden von dem Riesenhund verschluckt und müssen im Bauch Kat bekämpfen, der sich den Wachstumsstrahler zurückholen möchte. An welchem Ende werden sie den Riesenhund verlassen? (2) Ein Space-bot vom Katzenplaneten soll Kat zu mehr Fleiß erziehen. Durch einen Unfall wird er resetet. Ab nun ist Coop sein Meister, den er vor allen Gefahren beschützen muss. (1)Kat erfindet ein Gerät, das Dinge wachsen lässt. Beißer verschluckt es und wird immer größer. Coop und Dennis werden von dem Riesenhund verschluckt und müssen im Bauch Kat bekämpfen, der sich den Wachstumsstrahler zurückholen möchte. An welchem Ende werden sie den Riesenhund verlassen? (2) Ein Space-bot vom Katzenplaneten soll Kat zu mehr Fleiß erziehen. Durch einen Unfall wird er resetet. Ab nun ist Coop sein Meister, den er vor allen Gefahren beschützen muss. Was zunächst angenehm wirkt, entwickelt sich im Laufe der Zeit zur ernsten Bedrohung, da wirklich alles von dem Roboter als Bedrohung für Coop beurteilt wird. Coop und Kat nehmen gemeinsam den Kampf auf, bis es ihnen schließlich gelingt, den Roboter wieder in den alten Zustand zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier Drehbuch: Shelley Hoffman, Shelley Hoffman, Robert Pincombe, Robert Pincombe Musik: Hal Beckett Altersempfehlung: ab 6