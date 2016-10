Disney XD 15:15 bis 15:35 Trickserie Coop gegen Kat Urlaub / Die Sache mit der Wolle CDN 2010 Stereo 16:9 Merken (1) Damit Coop und Kat ein wenig Abstand voneinander kriegen, fährt Dad mit den Kindern in ein Ferienlager mitten in der Wildnis. Kat kommt in eine Tierpension, die sich als eine Art Gefangenenlager entpuppt. Während Kat von dort zu fliehen versucht, muss sich Coop in dem heruntergekommenen Ferienlager mit gefräßigen Waschbären herumschlagen. (2)Coop bekommt von Fiona einen Schal geschenkt, den er (obwohl dieser eher an ein Mädchenmodell erinnernd) voller Stolz trägt. Leider wird Kat als echte Katze magisch von der Wolle angezogen und wickelt ihn komplett auf. (1) Damit Coop und Kat ein wenig Abstand voneinander kriegen, fährt Dad mit den Kindern in ein Ferienlager mitten in der Wildnis. Kat kommt in eine Tierpension, die sich als eine Art Gefangenenlager entpuppt. Während Kat von dort zu fliehen versucht, muss sich Coop in dem heruntergekommenen Ferienlager mit gefräßigen Waschbären herumschlagen. (2)Coop bekommt von Fiona einen Schal geschenkt, den er (obwohl dieser eher an ein Mädchenmodell erinnernd) voller Stolz trägt. Leider wird Kat als echte Katze magisch von der Wolle angezogen und wickelt ihn komplett auf. Während Coop alles dransetzt, den Schal bis zur Ankunft von Fiona zu reparieren, kriegt Kat nicht genug und stibitzt sämtliche verfügbare Wolle, inklusive der Schafsherde von Phoebes Dad... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier Drehbuch: Shelley Hoffman, Louise Moon, Robert Pincombe, Shane Simmons Musik: Hal Beckett Altersempfehlung: ab 6