National Geographic 04:30 bis 05:20 Dokumentation Die letzten Helden des Zweiten Weltkriegs Operation Cobra GB 2011 2016-10-23 14:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Krieg gegen das "Dritte Reich" geht in seine entscheidende Phase: Mit der "Operation Cobra" versuchen die in der Normandie gelandeten alliierten Truppen vom 24. Juli bis zum 4. August 1944, ihren Brückenkopf systematisch zu erweitern und weiter ins Landesinnere vorzustoßen. Die erfolgreiche Operation bildet den Grundstein für die zügige Befreiung Nordfrankreichs - doch das Deutsche Reich leistet zunächst erbitterten Widerstand. Durch das "Unternehmen Lüttich" soll die Wehrmacht ab dem 6. August 1944 den weiteren Vormarsch amerikanischer Truppen stoppen. Der Vorstoß deutscher Panzereinheiten überrascht die Alliierten zunächst, die aber umgehend reagieren: Amerikanischen und kanadischen Verbänden gelingt es, die Angreifer selbst aus verschiedenen Richtungen zu attackieren und südlich der Kleinstadt Falaise einzukesseln. Der Sieg in der Kesselschlacht von Falaise, bei der 40.000 bis 50.000 deutsche Gefangene gemacht wurden, machte für die Alliierten den Weg frei, um endlich weiter in Richtung Paris vorrücken zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Last War Heroes

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 456 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 246 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 186 Min. Der Hades Faktor

Thriller

Tele 5 03:30 bis 04:54

Seit 66 Min.