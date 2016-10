National Geographic 02:30 bis 02:50 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2015 2016-10-27 20:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Was hat Motorrad fahren mit einem Rückwärtssalto oder mit einem perfekten Slam Dunk beim Basketball zu tun? Wer die eine oder andere dieser Übungen durchführen will und dabei die Gesetze der Physik nicht beachtet, wird die Antwort kennenlernen. Mit Sicherheit wird er mit aller Härte und buchstäblich auf den Boden der Tatsachen verwiesen. Auch wer gerne mit seinem Roller über eine Stange rutscht, sollte bedenken, dass zu viel Speed und die gute alte Schwerkraft einen ganz schön umhauen können... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp Originaltitel: Science of Stupid

