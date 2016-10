National Geographic 00:30 bis 01:20 Dokumentation Suche nach Mister X - Das Forensik-Experiment Adrenaline Junkie GB 2011 2016-10-20 05:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Mister X ist athletisch gebaut, strotzt nur so vor Vitalität und ist - eine Videoaufzeichnung beweist es - ein meisterhafter Jet-Ski-fahrer. Als geradezu erschreckend entpuppt sich aber seine Krankenakte: Schwere Knochenbrüche, die nur mit Nägeln und Schrauben gerichtet warden konnten, und eine Rückgratberletzung deuten auf einen äußerst gefährlichen Beruf hin: Ist Mister X ein Kriegsveteran oder Stuntman? Während Bill einen Hollywood-Stuntkoordinator nach seiner Meinung befragt, vermutet Natalie, dass Mister X' Verletzungen durch einen improvisierten Sprengsatz in Irak oder Afghanistan verursacht wurden. Sie trifft sich mit einem Neurochirurgen, um herauszufinde, wie schwer die Rückenmarksverletzungen des Gesuchten tatsächlich sind... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mystery Manhunt