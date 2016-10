National Geographic 20:30 bis 21:00 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Fliegen macht Spaß - besonders wenn die dazu verwendeten Hilfsmittel eigentlich gar nicht für diesen Spaß vorgesehen sind. Fliegende Autos, fliegende Kayaks oder fliegende Motorräder zum Beispiel. Doch was passiert, wenn die tollkühnen Männer und Frauen in ihren fliegenden Kisten zu schnell sind? Wenn sie zu steil oder zu hoch hinaus wollen? Die Grenzen der Physik lassen sich letztlich nicht überlisten. Ein spektakulärer Sprung oder Wheelie wird dadurch plötzlich zum peinlichen Absturz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp Originaltitel: Science of Stupid