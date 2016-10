National Geographic 20:10 bis 20:30 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Gib es etwas Cooleres als ein Wheelie mit dem Motorrad? Echte Profis halten dabei das Vorderrad in der Luft und fahren allein auf dem Hinterrad. Wesentlich schwieriger gestaltet sich diese Übung allerdings mit einem Sozius auf dem Bike. Sollte der Fahrer die veränderte Gewichtsverteilung falsch berechnen, kann ein Wheelie recht unsanft enden. Moderator Richard Hammond untersucht in dieser Folge außerdem verunglückte Versuche, in einem riesigen Hamsterrad zu laufen oder mit mehreren Personen auf dem Trampolin zu springen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp Originaltitel: Science of Stupid