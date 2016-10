National Geographic 03:30 bis 04:25 Dokumentation Is It Real? Atlantis USA 2005-2007 2016-10-23 15:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Im 4. Jahrhundert vor Christus berichtete Platon von einer gefürchteten Seemacht, die lange vor seiner Zeit große Teile Europas und Afrikas unterworfen habe. Nach einem gescheiterten Angriff auf Athen sei Atlantis schließlich infolge einer Naturkatastrophe um 9.600 vor Christus innerhalb eines einzigen Tages untergegangen. Was ist dran am Mythos des sagenumwobenen Inselreichs? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Is It Real?

