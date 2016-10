National Geographic 02:00 bis 02:45 Dokumentation Drogen im Visier Drogenstadt Detroit USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Detroit steht am Abgrund, die Menschen sind völlig verarmt - selbst Drogenhändler kämpfen ums Überleben. Doch in den reichen Vororten der Stadt gibt es eine Explosion beim Konsum von Heroin. Und junge, gut verdienende Menschen, die in der Innenstadt leben, greifen zu starken psychedelischen Drogen. Der Film zeigt Abhängige und Drogenhändler, die sich aufgrund der steigenden Kokain-Preise von dieser Droge abwenden. Die Dealer setzen auf den wachsenden Markt für Heroin vor allem für die weiße Vorortjugend. Die Dokumentation begleitet Dealer, Drogenkonsumenten und Beamte der Strafverfolgungsbehörden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drugs Inc.