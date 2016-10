National Geographic 05:10 bis 06:05 Dokumentation Suche nach Mister X - Das Forensik-Experiment Superwoman GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Person, deren Identität von dem Ermittler-Trio Bill, Nathalie und Dan herausgefunden werden soll, tritt erstmals in einem Video in Erscheinung. Darin speist das Zielobjekt in einem Fastfood-Restaurant, das sich höchstwahrscheinlich in Texas befindet. Da es sich bei der gesuchten Person offensichtlich um eine Frau handelt, taufen die drei sie kurzum auf den Namen "Burger Betty". MRT-Aufnahmen deuten außerdem darauf hin, dass die Unbekannte in der Vergangenheit eine schwere Beckenverletzung erlitten haben muss, da die hierfür typischen Metallimplantate eingebracht wurden. Auffallend ist auch, dass die Frau abgestorbenes Gewebe an den Zehen aufweist, was eine Folge von Erfrierungen sein könnte. Wie passt das alles zusammen? Stück für Stück setzen Nathalie, Dan und Bill die Puzzleteile zusammen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mystery Manhunt