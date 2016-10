National Geographic 03:30 bis 04:25 Dokumentation Is It Real? Das Bermuda-Dreieck USA 2005 2016-10-23 16:45 Stereo 16:9 HDTV Merken NATIONAL GEOGRAPHIC geht scheinbar unerklärlichen Ereignissen auf den Grund und enthüllt, ob die Geschichten wahr sind oder nur der Phantasie eines geschickten Betrügers entstammen. "Is It Real?" lüftet unter anderem das Geheimnis um angebliche Wunderheilungen, sucht nach Spuren des untergegangenen Atlantis und enthüllt, was wirklich hinter den Geschichten um den Grafen Dracula und anderen Vampiren steckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Is It Real?

