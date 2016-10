National Geographic 01:10 bis 01:55 Dokumentation Die letzten Jäger Jäger der Südsee NZ 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken NATIONAL GEOGRAPHIC-Reporter Hayden Turner reist in die Südsee. Auf dem kleinen Pazifikeiland Tanna will er mehr über den hier beheimateten Namal-Stamm und dessen Jahrtausende alte Jagdstrategie herausfinden. Hayden wird herzlich empfangen und darf die Ureinwohner bei ihrer Jagd auf Flughunde, Wildschweine und Flussaale begleiten. Nun muss der Abenteurer unter Beweis stellen, dass er auch tatsächlich schwindelfrei ist, denn es geht hoch hinaus in die Baumkronen des dichten Dschungels. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Man Hunt