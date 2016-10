National Geographic 22:40 bis 23:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Landung auf dem Deich CDN 2011 2016-10-29 19:15 Stereo 16:9 HDTV Merken 24. Mai 1988: Der Flug 110 der TACA Airlines befindet sich auf dem Weg von Belize City nach New Orleans, als plötzlich ein heftiges Gewitter aufzieht. Die Maschine hat den Sinkflug bereits gestartet, sodass ein Ausweichen nicht mehr möglich ist. Starker Regen und Hagel prasseln auf die Boeing 737-300 ein. Spätestens als in einer Höhe von etwa 5.000 Meter die beiden Triebwerke ausfallen, bricht unter den 38 Passagieren an Bord Panik aus - denn das Flugzeug beginnt zu fallen. Zum Glück gelingt es der Besatzung jedoch, die Notstromversorgung mithilfe des Hilfstriebwerks aufrechtzuerhalten. Trotzdem verliert die Maschine rapide an Höhe. Den Piloten bleibt nur eine Möglichkeit, um das Leben der Menschen an Bord zu retten: die Notlandung! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation