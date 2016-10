National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokumentation Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada Wrack in Flammen CDN 2015 2016-10-18 09:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Das "Heavy Rescue"-Team ist dramatische Unfälle gewohnt und lässt sich so leicht nicht aus der Ruhe bringen. Selbst Colin, der noch nicht so lange zur Mannschaft gehört, hat schon einiges erlebt. Der schreckliche Zusammenstoß von einem Truck und einem Tankwagen stellt jedoch jede Rettungsaktion in den Schatten, an der er jemals teilgenommen hat. Und während Al Quiring auf dem Coquihalla Highway in einen Schneesturm gerät, sieht sich John im eisigen Regen mit dem Totalschaden eines Traktors konfrontiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Highway Thru Hell Regie: Jeff Holloway Musik: Christopher Nickel