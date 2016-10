National Geographic 03:35 bis 04:20 Dokumentation Drogen im Visier Die Kokain-Route USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Wie kommt Kokain aus Südamerika zum Endverbraucher in Europa? Man kann es bereits ahnen: Die weiße Spur führt nicht immer auf direktem Wege von Kolumbien, Venezuela oder Panama nach Großbritannien, Frankreich oder Deutschland. Stattdessen nehmen die Kartelle neuerdings lieber einen Umweg über bitterarme westafrikanische Staaten - das dauert zwar länger, dafür sind die Kontrollen aber nicht so streng und der Zoll ist meist bestechlich. Von dort geht es in der Regel über den Landweg weiter, bevor das Kokain schließlich in Europa landet. "Drogen im Visier" zeichnet die dunklen Wege des weißen Pulvers nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drugs Inc.

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 405 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 205 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 135 Min. Nicht ohne meine Leiche

Komödie

Das Erste 02:15 bis 03:53

Seit 90 Min.