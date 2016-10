National Geographic 14:50 bis 15:40 Dokumentation Die fliegenden Helden des 2. Weltkriegs Bomberbesatzungen CDN 2012 2016-10-22 08:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Wie alle Bomberpiloten während des Zweiten Weltkrieges hatten auch die Lancaster-Bomber eine der gefährlichsten Aufgaben in der Air Force: Sie sollten Megatonnen hochexplosiven Sprengstoffs über Nazi-Deutschland abwerfen und mussten dabei mit ihrer gefährlichen Fracht dem tödlichen Feuer des Feindes ausweichen. Ohne ihren mutigen Einsatz hätte Hitler wohl den Krieg gewonnen. Aber die Strategie, Städte als legitime Bombenziele ins Visier zu nehmen, wirft bis heute einen Schatten auch auf den Ruf der Lancaster-Bomber. Doch für die mehr als hunderttausend Freiwilligen, von denen die Hälfte nicht aus dem Krieg zurückkehrte, gab es keine andere Option. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: War Heroes of the Skies